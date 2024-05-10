РФ ударила по жилой застройке Харькова, — Игорь Терехов
Ночью в пятницу, 10 мая, российские кафиры нанесли удар по району жилой застройки Харькова . В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
Что известно об обстреле Харькова ночью 10 мая
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову поврежден частный дом. На месте попадания возник пожар. Профильные службы устраняют последствия. Также враг нанес удар по Дергачам Харьковской области. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, ночью 10 мая в Харькове несколько раз раздавались мощные взрывы . Воздушная тревога в Харьковской области проходит с 02:38. Военные предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.
Не обошлось без взрывов сегодня ночью и в России. По информации российских СМИ, беспилотники атаковали Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область .
Также мы сообщали о том, что после взрывов под Калугой в России вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе .
Читайте Новини.LIVE!