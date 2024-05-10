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РФ ударила по жилой застройке Харькова, — Игорь Терехов

10 мая 2024 04:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
РФ ударила по жилой застройке Харькова, — Игорь Терехов
Следы от российских ракет в небе. Фото иллюстративное: Vadim Belikov/AP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ночью в пятницу, 10 мая, российские кафиры нанесли удар по району жилой застройки Харькова . В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

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Скриншот сообщения Игоря Терехова

Что известно об обстреле Харькова ночью 10 мая

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате удара по Харькову поврежден частный дом. На месте попадания возник пожар. Профильные службы устраняют последствия. Также враг нанес удар по Дергачам Харьковской области. Информация о пострадавших пока не поступала.

РФ ударила по жилой застройке Харькова, — Игорь Терехов - фото 2
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, ночью 10 мая в Харькове несколько раз раздавались мощные взрывы . Воздушная тревога в Харьковской области проходит с 02:38. Военные предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Не обошлось без взрывов сегодня ночью и в России. По информации российских СМИ, беспилотники атаковали Подольск, расположенный неподалеку от Москвы, и Брянскую область .

Также мы сообщали о том, что после взрывов под Калугой в России вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе .

война
Харьков
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обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине

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