Обстріл Чугуєва 23 травня — одна людина загинула, двоє поранені

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 23 травня, російська армія обстріляла місто Чугуїв Харківської області. Загинула жінка, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Вони завдали по Чугуєву ракетного удару.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку. Відомо про двох поранених чоловіків.", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що зараз все екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу, а медики надають пораненим всю необхідну допомогу.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

Раніше ми писали, що 23 травня Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Також ми повідомляли, що напередодні через російські дрони вибухи лунали у Кропивницькому.