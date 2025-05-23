Обстрел Чугуева 23 мая — один человек погиб, двое ранены

РФ ударила ракетами по Чугуеву — есть погибшая и раненые
В пятницу, 23 мая, российская армия обстреляла город Чугуев Харьковской области. Погибла женщина, есть раненые.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Чугуева
По словам Синегубова, российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Они нанесли по Чугуеву ракетный удар.
"По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине. Известно о двух раненых мужчинах", — говорится в сообщении.
Глава ОГА добавил, что сейчас все экстренные службы выехали для обследования места обстрела, а медики оказывают раненым всю необходимую помощь.
Ранее мы писали, что 23 мая Россия ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.
Также мы сообщали, что накануне из-за российских дронов взрывы раздавались в Кропивницком.
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