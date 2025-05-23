Обстрел Чугуева 23 мая — один человек погиб, двое ранены

Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В пятницу, 23 мая, российская армия обстреляла город Чугуев Харьковской области. Погибла женщина, есть раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Чугуева

По словам Синегубова, российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Они нанесли по Чугуеву ракетный удар.

"По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине. Известно о двух раненых мужчинах", — говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что сейчас все экстренные службы выехали для обследования места обстрела, а медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Сообщение Синегубова в Telegram

Ранее мы писали, что 23 мая Россия ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.

Также мы сообщали, что накануне из-за российских дронов взрывы раздавались в Кропивницком.