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РФ вдарила з артилерії по прикордонню Харківщини — є поранені

14 листопада 2023 13:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
РФ вдарила з артилерії по прикордонню Харківщини: є поранені
Рятувальники транспортують поранену жінку. Фото: ДСНС України / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Козачої Лопані

За даними слідства, 14 листопада близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

  • Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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"За даними обласної прокуратури, по селищу били з артилерії. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування", — розповідають правоохоронці.

Інформація про поранених

За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Осколкового поранення зазнав 60-річний цивільний чоловік. 

Поранений цивільний чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

"Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала допомоги у негайній евакуації", — пишуть у ДСНС України.

Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники спільно з медиками транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої.

Рятувальники транспортують поранену жінку. Фото: ДСНС України / Telegram 

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Осокорівку Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.

Також ми писали про те, що у Росії заявили, що цієї ночі нібито збили чотири українських безпілотники. Там стверджують, що дрони були знищені над Московською, Тамбовською, Брянською та Орловською областями.

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