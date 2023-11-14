РФ вдарила з артилерії по прикордонню Харківщини — є поранені
Сьогодні, 14 листопада, ворог обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Отримали поранення троє цивільних чоловіків.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Козачої Лопані
За даними слідства, 14 листопада близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
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Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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Насілдки обстрілу смт Козача Лопань (Харківська область). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
"За даними обласної прокуратури, по селищу били з артилерії. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування", — розповідають правоохоронці.
Інформація про поранених
За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Осколкового поранення зазнав 60-річний цивільний чоловік.
"Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала допомоги у негайній евакуації", — пишуть у ДСНС України.
Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники спільно з медиками транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли Осокорівку Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.
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