РФ ударила из артиллерии по приграничной области — есть раненые
Сегодня, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Казачьей Лопани
По данным следствия, 14 ноября около 9:15 российская армия произвела артиллерийский обстрел частного жилищного сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
"По данным областной прокуратуры, по поселку избивали из артиллерии. По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование", — рассказывают правоохранители.
Информация о раненых
По предварительным данным, три человека получили ранения. Осколочное ранение получил 60-летний гражданский мужчина.
"Еще одна женщина находилась в полуразрушенном доме и нуждалась в помощи в немедленной эвакуации", — пишут в ГСЧС Украины.
Она была прикована к кровати и не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели совместно с медиками транспортировали женщину из дома в автомобиль скорой.
Напомним, что российские войска обстреляли Осокоровку Херсонской области. В результате вражеских обстрелов ранены.
Также мы писали о том, что в России заявили, что этой ночью якобы сбили четыре украинских беспилотника . Там утверждают, что дроны были уничтожены над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.
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