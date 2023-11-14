РФ ударила из артиллерии по приграничной области: есть раненые

Спасатели транспортируют раненую женщину. Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Сегодня, 14 ноября, враг обстрелял пгт Казачья Лопань Харьковского района. Получили ранения трое гражданских мужчин.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел Казачьей Лопани

По данным следствия, 14 ноября около 9:15 российская армия произвела артиллерийский обстрел частного жилищного сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обстрелы пгт Казачья Лопань (Харьковская область). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

"По данным областной прокуратуры, по поселку избивали из артиллерии. По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование", — рассказывают правоохранители.

Информация о раненых

По предварительным данным, три человека получили ранения. Осколочное ранение получил 60-летний гражданский мужчина.

Раненый гражданский мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

"Еще одна женщина находилась в полуразрушенном доме и нуждалась в помощи в немедленной эвакуации", — пишут в ГСЧС Украины.

Она была прикована к кровати и не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели совместно с медиками транспортировали женщину из дома в автомобиль скорой.

Спасатели транспортируют раненую женщину. Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Напомним, что российские войска обстреляли Осокоровку Херсонской области. В результате вражеских обстрелов ранены.

Также мы писали о том, что в России заявили, что этой ночью якобы сбили четыре украинских беспилотника . Там утверждают, что дроны были уничтожены над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.