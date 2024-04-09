Повітряна тривога у Харкові та області — РФ випустила керовані авіабомби

Ракета у небі. Фото ілюстративне: ARMYINFORM

Російські окупанти випустили по Харківщині керовані авіаційні бомби сьогодні в обід, 9 квітня. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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14:12 у Повітряних Силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей.

14:14 стало відомо, що окупанти випустили по території Харківської області керовані авіаційні бомби.

Скриншот повідомлення

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Під прицілом була й Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.