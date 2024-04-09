Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Повітряна тривога у Харкові та області — РФ випустила керовані авіабомби arrow

Повітряна тривога у Харкові та області — РФ випустила керовані авіабомби

9 квітня 2024 14:17
оновлено: 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога у Харкові та області — РФ випустила керовані авіабомби
Ракета у небі. Фото ілюстративне: ARMYINFORM
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти випустили по Харківщині керовані авіаційні бомби сьогодні в обід, 9 квітня. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріл Харківщини 9 квітня

14:12 у Повітряних Силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових областей. 

14:14 стало відомо, що окупанти випустили по території Харківської області керовані авіаційні бомби. 

Повітряна тривога у Харкові та області
Скриншот повідомлення

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

Під прицілом була й Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

війна
Харків
росіяни
Харківська область
обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку