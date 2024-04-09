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Воздушная тревога в Харькове и области — РФ выпустила управляемые авиабомбы

9 апреля 2024 14:17
обновлено: 14:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Харькове и области — РФ выпустила управляемые авиабомбы
Ракета в небе. Фото иллюстративное: ARMYINFORM
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед, 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:12 в Воздушных Силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых областей.

14:14 стало известно, что оккупанты выпустили по территории Харьковской области управляемые авиационные бомбы.

Воздушная тревога в Харькове и области
Скриншот поста

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.

Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

война
Харьков
россияне
Харьковская область
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воздушная тревога
война в Украине

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