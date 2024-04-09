Воздушная тревога в Харькове и области — РФ выпустила управляемые авиабомбы
Российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед, 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Харьковщины 9 апреля
14:12 в Воздушных Силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых областей.
14:14 стало известно, что оккупанты выпустили по территории Харьковской области управляемые авиационные бомбы.
Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.
Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
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