Воздушная тревога в Харькове и области — РФ выпустила управляемые авиабомбы

Ракета в небе. Фото иллюстративное: ARMYINFORM

Российские оккупанты выпустили по Харьковщине управляемые авиационные бомбы в обед, 9 апреля. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:12 в Воздушных Силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых областей.

14:14 стало известно, что оккупанты выпустили по территории Харьковской области управляемые авиационные бомбы.

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Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.

Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.