Окупанти атакували населені пункти у Харківській області — які наслідки

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська ОВА

Армія Росії протягом минулої доби атакувала цивільну інфраструктуру Харківської області мінометами, керованими авіабомбами та FPV-дронами. Внаслідок атаки четверо осіб зазнали поранень.

Про це заявили у Харківській ОВА у вівторок, 10 вересня.

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Наслідки російської атаки по Харківській області

У селі Захарівка пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу селища Великі Проходи пошкоджений екскаватор, поранено 52-річного чоловіка.

Наслідки російського удару по Куп'янську. Джерело: Харківська ОВА

У Куп'янську російський дрон вдарив по автомобілю, постраждали двоє чоловіків 49 та 74 років. Також внаслідок авіаударів по місту згоріли три магазини.

Також внаслідок мінометного обстрілу селища Перовське було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.