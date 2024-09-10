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РФ вкотре атакувала Харківщину — в ОВА повідомили про постраждалих та руйнування

10 вересня 2024 10:19
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти атакували населені пункти у Харківській області — які наслідки
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Харківська ОВА
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії протягом минулої доби атакувала цивільну інфраструктуру Харківської області мінометами, керованими авіабомбами та FPV-дронами. Внаслідок атаки четверо осіб зазнали поранень.

Про це заявили у Харківській ОВА у вівторок, 10 вересня. 

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У селі Захарівка пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік. 

Внаслідок обстрілу селища Великі Проходи пошкоджений екскаватор, поранено 52-річного чоловіка. 

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Наслідки російського удару по Куп'янську. Джерело: Харківська ОВА

У Куп'янську російський дрон вдарив по автомобілю, постраждали двоє чоловіків 49 та 74 років. Також внаслідок авіаударів по місту згоріли три магазини. 

Також внаслідок мінометного обстрілу селища Перовське було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

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Наслідки обстрілу Куп'янського району Харківської області. Джерело: Харківська ОВА

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