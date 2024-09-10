Окупанти атакували населені пункти у Харківській області — які наслідки

РФ вкотре атакувала Харківщину — в ОВА повідомили про постраждалих та руйнування
Армія Росії протягом минулої доби атакувала цивільну інфраструктуру Харківської області мінометами, керованими авіабомбами та FPV-дронами. Внаслідок атаки четверо осіб зазнали поранень.
Про це заявили у Харківській ОВА у вівторок, 10 вересня.
Наслідки російської атаки по Харківській області
У селі Захарівка пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу селища Великі Проходи пошкоджений екскаватор, поранено 52-річного чоловіка.
У Куп'янську російський дрон вдарив по автомобілю, постраждали двоє чоловіків 49 та 74 років. Також внаслідок авіаударів по місту згоріли три магазини.
Також внаслідок мінометного обстрілу селища Перовське було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
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