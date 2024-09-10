Оккупанты атаковали населенные пункты в Харьковской области — какие последствия

Последствия обстрела Купянска. Фото: Харьковская ОВА

Армия России за прошедшие сутки атаковала гражданскую инфраструктуру Харьковской области минометами, управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Об этом заявили в Харьковской ОВА во вторник, 10 сентября.

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Последствия российской атаки по Харьковской области

В селе Захаровка поврежден дом. Пострадал 57-летний мужчина.

В результате обстрела поселка Большие Проходы поврежден экскаватор, ранен 52-летний мужчина.

Последствия российского удара по Купянску. Источник: Харьковская ОВА

В Купянске российский дрон ударил по автомобилю, пострадали двое мужчин 49 и 74 лет. Также в результате авиаударов по городу сгорели три магазина.

Также в результате минометного обстрела поселка Перовское, был поврежден частный дом и хозяйственные постройки.