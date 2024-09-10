Оккупанты атаковали населенные пункты в Харьковской области — какие последствия

РФ в очередной раз атаковала Харьковскую область — в ОВА сообщили о пострадавших и разрушениях
Армия России за прошедшие сутки атаковала гражданскую инфраструктуру Харьковской области минометами, управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. В результате атаки четыре человека получили ранения.
Об этом заявили в Харьковской ОВА во вторник, 10 сентября.
Последствия российской атаки по Харьковской области
В селе Захаровка поврежден дом. Пострадал 57-летний мужчина.
В результате обстрела поселка Большие Проходы поврежден экскаватор, ранен 52-летний мужчина.
В Купянске российский дрон ударил по автомобилю, пострадали двое мужчин 49 и 74 лет. Также в результате авиаударов по городу сгорели три магазина.
Также в результате минометного обстрела поселка Перовское, был поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
Читайте Новини.LIVE!