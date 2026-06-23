Обстрелы Харьковской области: погибший, раненые и разрушения

Пожар после нападения на Золочев. Фото: Харьковская ОВА

Харьков и ещё 16 населённых пунктов области в течение суток подверглись российским атакам. В результате обстрелов погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Враг применял ракеты и различные типы беспилотников, нанося удары по жилым кварталам и гражданским объектам. Также продолжается эвакуация жителей из опасных районов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Погибший и раненые

Самый трагический случай произошел в селе Грушевка Киндрашевской общины, где погиб 40-летний мужчина. В Харькове ранения получила 48-летняя женщина. Еще семь человек пострадали в Богодухове. Среди них женщины в возрасте 32, 42, 44, 49 и 57 лет, а также мужчины 38 и 46 лет.

Удары по городам

Беспилотники атаковали Киевский, Салтовский и Немишлянский районы Харькова. По данным областных властей, за сутки российские войска применили три ракеты, дрон "Ланцет", девять беспилотников "Молния", 13 FPV-дронов и ещё 16 БПЛА, тип которых устанавливают специалисты.

Масштабные разрушения

В Харькове повреждены два частных дома, два автомобиля, электросети и салон красоты. В Богодуховском районе повреждения получили жилые дома, административные здания, три автобуса в Золочеве, автомобили, магазин, коммунальное предприятие, элеватор и гражданское предприятие. В Купянском районе повреждены административное здание, трактор и автомобили. В Харьковском районе пострадали жилые дома, гражданское предприятие, складские помещения и транспорт.

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Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 212 человек. С начала работы через пункт уже прошли 41 695 жителей области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за опасности обстрелов.

Бои на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 221 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 12 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Вильчи, Козачьей Лопани, Симиновки, Покаляного, Бочкового, Колодезного и Старицы. На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в направлениях Кучеровки и Глушковки.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью во вторник, 23 июня, россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области. Сначала появилась информация о попадании двух ракет в Харькове. Впоследствии стало известно, что удар пришелся за пределы города.

Также Новини.LIVE писали, что оккупанты атаковали Северную Салтовку в Харькове с помощью FPV-дрона. Под удар попал жилой дом, в котором расположен салон красоты. В результате атаки пострадала женщина. По предварительным данным, пострадавшая получила осколочные ранения ног. Медики оказали ей помощь и госпитализировали в больницу.