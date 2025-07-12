Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ завдала по Харкову 10 ударів — що відомо про наслідки

РФ завдала по Харкову 10 ударів — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:38
Обстріл Харкова 12 липня — по місту було 10 ударів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни зранку, 12 липня, атакувала Харків дронами та авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено непрацююче підприємство, житлові будинки та авто.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Харкова 12 липня

"За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також Терехов написав, що відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по обʼєкту критичної інфраструктури.

"У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі", — додав мер міста.

Реклама

Крім того, він повторив раніше озвучену інформацію, що у Київському районі один постраждалий. Людину госпіталізували.

Проте глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті вже двоє постраждалих — чоловіки 55 та 33 років, їх шпиталізовано.

Нагадаємо, що цього ранку у Харкові двічі лунали вибухи.

Також ми писали, що вночі майже по всій Україні оголосили тривогу. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет. Вибухи вночі було чути у багатьох містах.

росія Харків обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації