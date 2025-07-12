Обстріл Харкова 12 липня — по місту було 10 ударів

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни зранку, 12 липня, атакувала Харків дронами та авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено непрацююче підприємство, житлові будинки та авто.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель", — йдеться у повідомленні.

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Також Терехов написав, що відомо про потрапляння одного з "Шахедів" по обʼєкту критичної інфраструктури.

"У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі", — додав мер міста.

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Крім того, він повторив раніше озвучену інформацію, що у Київському районі один постраждалий. Людину госпіталізували.

Проте глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті вже двоє постраждалих — чоловіки 55 та 33 років, їх шпиталізовано.

Нагадаємо, що цього ранку у Харкові двічі лунали вибухи.

Також ми писали, що вночі майже по всій Україні оголосили тривогу. Причиною сигналу стала атака дронів та ракет. Вибухи вночі було чути у багатьох містах.