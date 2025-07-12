Обстрел Харькова 12 июля — по городу было 10 ударов

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне утром, 12 июля, атаковали Харьков дронами и авиабомбами. В результате обстрела повреждено неработающее предприятие, жилые дома и авто.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Первые последствия обстрела Харькова 12 июля

"По предварительной информации, утром враг нанес 10 ударов по Харькову - двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий", — говорится в сообщении.

Также Терехов написал, что известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры.

"В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены несколько авто, городские электрические сети", — добавил мэр города.

Кроме того, он повторил ранее озвученную информацию, что в Киевском районе один пострадавший. Человека госпитализировали.

Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в городе уже двое пострадавших — мужчины 55 и 33 лет, они госпитализированы.

Напомним, что этим утром в Харькове дважды раздавались взрывы.

Также мы писали, что ночью почти по всей Украине объявили тревогу. Причиной сигнала стала атака дронов и ракет. Взрывы ночью были слышны во многих городах.