РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки
8 липня 2026 02:14
Термінова новина
Уночі в середу, 8 липня, РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Зафіксували влучання у двох районах. Під ударом опинилися житлові будинки.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
Наслідки ракетних ударів по Харкову вночі 8 липня
Зафіксували влучання ракет в Основ'янському районі. У Немишлянському районі внаслідок влучання ракети зазнали пошкоджень понад десять приватних будинків.
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