Головна Харків РФ завдала ударів по Харківщині — загинув юнак, є постраждалі

РФ завдала ударів по Харківщині — загинув юнак, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 00:58
Обстріл Харківщини 18 грудня 2025 року — загинув юнак, ще п'ятеро людей травмувалися
Руйнування після обстрілу Харківщини. Фото: Прокуратура України

Удень у четвер, 18 грудня, росіяни завдали авіаційного удару по селу Благодатівці Куп'янського району Харківщини. Є загиблий і травмовані.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Читайте також:

Обстріл Благодатівки вдень 18 грудня 

Унаслідок атаки постраждали дві жінки та троє чоловіків. Повідомлення про поранення мирних жителів села правоохоронці отримали близько 13:00. На місце скерували групу швидкого реагування.

Евакуація жителів Благодатівки
Поліцейські евакуюють жителів Благодатівки. Фото: Поліція Харківської області

На під'їзді до села поліцейські виявили БпЛА та знешкодили його шляхом скиду. Поранених працівники поліції евакуювали до найближчого стабілізаційного пункту. Ще один, 22-річний, потерпілий не вижив, оскільки зазнав тяжких травм. У прокуратурі повідомили, що він лише два дні тому відсвяткував День народження.

Удар по селу Рідний Край ввечері 18 грудня 

За даними Харківської обласної прокуратури, близько 19:55 безпілотник ударив по селу Рідний Край Богодухівського району. За попередньою інформацією, це був дрон "Герань-2". Зазнали пошкоджень будинки, господарські приміщення та автівки.

Автомобіль горить після обстрілу
Займання автівки після обстрілу. Фото: Прокуратура України

Прокуратури розслідують обидві атаки за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України, — Ред.).

Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня пролунали вибухи в Одесі. Місто опинилося під атакою БпЛА.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеського району 18 грудня загинула 43-річна жінка. Троє її дітей травмували й зазнали гострої реакції на стрес.

Харківська область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
