Україна
Главная Харьков РФ нанесла удары по Харьковщине — погиб юноша, есть пострадавшие

РФ нанесла удары по Харьковщине — погиб юноша, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 00:58
Обстрел Харьковщины 18 декабря 2025 года — погиб юноша, еще пять человек травмировались
Разрушения после обстрела Харьковщины. Фото: Прокуратура Украины

Днем в четверг, 18 декабря, россияне нанесли авиационный удар по селу Благодатовке Купянского района Харьковской области. Есть погибший и травмированные.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Читайте также:

Обстрел Благодатовки днем 18 декабря

В результате атаки пострадали две женщины и трое мужчин. Сообщение о ранении мирных жителей села правоохранители получили около 13:00. На место направили группу быстрого реагирования.

Эвакуация жителей Благодатовки
Полицейские эвакуируют жителей Благодатовки. Фото: Полиция Харьковской области

На подъезде к селу полицейские обнаружили БпЛА и обезвредили его путем сброса. Раненых работники полиции эвакуировали в ближайший стабилизационный пункт. Еще один, 22-летний, пострадавший не выжил, поскольку получил тяжелые травмы. В прокуратуре сообщили, что он всего два дня назад отпраздновал День рождения.

Удар по селу Родной Край вечером 18 декабря

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 19:55 беспилотник ударил по селу Родной Край Богодуховского района. По предварительной информации, это был дрон "Герань-2". Получили повреждения дома, хозяйственные помещения и машины.

Автомобиль горит после обстрела
Возгорание автомобиля после обстрела. Фото: Прокуратура Украины

Прокуратуры расследуют обе атаки по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

Напомним, поздно вечером 18 декабря прогремели взрывы в Одессе. Город оказался под атакой БпЛА.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Одесского района 18 декабря погибла 43-летняя женщина. Трое ее детей травмировались и получили острую реакцию на стресс.

Харьковская область обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
