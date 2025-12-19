Обстрел Харьковщины 18 декабря 2025 года — погиб юноша, еще пять человек травмировались

РФ нанесла удары по Харьковщине — погиб юноша, есть пострадавшие
Днем в четверг, 18 декабря, россияне нанесли авиационный удар по селу Благодатовке Купянского района Харьковской области. Есть погибший и травмированные.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Обстрел Благодатовки днем 18 декабря
В результате атаки пострадали две женщины и трое мужчин. Сообщение о ранении мирных жителей села правоохранители получили около 13:00. На место направили группу быстрого реагирования.
На подъезде к селу полицейские обнаружили БпЛА и обезвредили его путем сброса. Раненых работники полиции эвакуировали в ближайший стабилизационный пункт. Еще один, 22-летний, пострадавший не выжил, поскольку получил тяжелые травмы. В прокуратуре сообщили, что он всего два дня назад отпраздновал День рождения.
Удар по селу Родной Край вечером 18 декабря
По данным Харьковской областной прокуратуры, около 19:55 беспилотник ударил по селу Родной Край Богодуховского района. По предварительной информации, это был дрон "Герань-2". Получили повреждения дома, хозяйственные помещения и машины.
Прокуратуры расследуют обе атаки по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).
Напомним, поздно вечером 18 декабря прогремели взрывы в Одессе. Город оказался под атакой БпЛА.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Одесского района 18 декабря погибла 43-летняя женщина. Трое ее детей травмировались и получили острую реакцию на стресс.
