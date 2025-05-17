У Третій штурмовій проінформували щодо ситуації на Харківщині

Воїн Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

Російські війська нарощують активність у Харківській області. Протягом двох тижнів воїни Третьої штурмової бригади відбили на цьому напрямку близько 80 ворожих штурмів.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 17 травня.

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Ситуація на Харківщині

"Впродовж двох тижнів окупанти 80 разів атакували рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів", — йдеться у повідомленні.

Так, ворог все частіше застосовує й оптоволоконні FPV-дрони. А щоб здійснити прорив противник в складі двох армій безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп. У разі відмови особового складу РФ йти в бій — командування погрожує їм стратою.

У Третій штурмовій зазначили, що всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, росіянам не вдається досягнути успіху в наступі. Тому ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі.

Крім того, прямо зараз воїни 3-ї ОШБр під регулярними обстрілами стримують окупантів від стрімкого просування на Харківщині.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, російські війська атакували цивільний автобус в Сумській області, загинули дев'ять людей.

Також вночі Росія запустила по Україні 62 дрона, Сили ППО збили 36 ворожих цілей.