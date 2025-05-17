В Третьей штурмовой проинформировали о ситуации на Харьковщине

Воин Третьей штурмовой бригады. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр

Российские войска наращивают активность в Харьковской области. В течение двух недель воины Третьей штурмовой бригады отбили на этом направлении около 80 вражеских штурмов.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 17 мая.

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Ситуация на Харьковщине

"В течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов", — говорится в сообщении.

Так, враг все чаще применяет и оптоволоконные FPV-дроны. А чтобы осуществить прорыв, противник в составе двух армий безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. В случае отказа личного состава РФ идти в бой — командование угрожает им казнью.

В Третьей штурмовой отметили, что вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, россиянам не удается достичь успеха в наступлении. Поэтому враг продолжает нести значительные потери в живой силе.

Кроме того, прямо сейчас воины 3-й ОШБр под регулярными обстрелами сдерживают оккупантов от стремительного продвижения на Харьковщине.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, российские войска атаковали гражданский автобус в Сумской области, погибли девять человек.

Также ночью Россия запустила по Украине 62 дрона, Силы ПВО сбили 36 вражеских целей.