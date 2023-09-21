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Рятувальники гасять пожежу на місці ранкового удару по Харкову

21 вересня 2023 12:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Рятувальники гасять пожежу на місці ранкового удару по Харкову
Рятувальники усувають наслідки обстрілів у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Від ранкового ракетного удару по Слобідському району Харкова сьогодні, 21 вересня, загоряння сталось у виробничому приміщенні. За попередніми даними під час обстрілів постраждало 2 особи.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області. 

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Як розповіли рятувальники, під обстріл потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа.

"Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв. метрів", – розповідають рятувальники. 

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 7 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС.

  • Рятувальники усувають наслідки обстрілів у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області / Telegram
  • Рятувальники усувають наслідки обстрілів у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області / Telegram
  • Рятувальники усувають наслідки обстрілів у Харкові. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області / Telegram
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На місці прильоту працюють і комунальники, розповів під час ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов. Там було пошкоджено водогін діаметром 200 мм.

"Зараз працюють наші комунальні установи, "Харківводоканал" щодо локалізації цих поривів, які є в нас, будемо працювати, щоб подати воду. Зараз одна з міських лікарень знаходиться без водопостачання, тому будемо робити, щоб десь до 13-ї години все це локалізувати й подати воду в лікарню. Також відключено, на жаль, декілька приватних будинків. Теж працюватимемо, щоб подати туди воду", — повідомив Терехов.

Наслідки обстрілів області 

Також протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі.

У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі, 2 гаражі.

У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі.

У с. Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.

Нагадаємо, що Росія завдала шість ракетних ударів по Харкову сьогодні зранку, 21 вересня. Є пошкодження та постраждалі.

Також ми писали про те, що вранці 21 вересня російські окупанти випустили по Україні 43 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося знищити 36 із них.

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