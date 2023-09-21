Спасатели тушат пожар на месте утреннего удара по Харькову

Спасатели устраняют последствия обстрелов в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

От утреннего ракетного удара по Слободскому району Харькова сегодня, 21 сентября, произошло возгорание в производственном помещении. По предварительным данным во время обстрелов пострадали 2 человека.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Как рассказали спасатели, под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар.

"Горели конструктивные элементы и утеплитель здания в трех очагах возгорания на общей площади 200 кв. метров", – рассказывают спасатели.

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены 7 единиц техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

Спасатели устраняют последствия обстрелов в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

Спасатели устраняют последствия обстрелов в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram

Спасатели устраняют последствия обстрелов в Харькове. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Telegram 1/3 _ 3

На месте прилета работают и коммунальщики, рассказал во время эфира национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов. Там был поврежден водопровод диаметром 200 мм.

"Сейчас работают наши коммунальные учреждения, "Харьковводоканал" по локализации этих порывов, которые есть у нас, будем работать, чтобы подать воду. Сейчас одна из городских больниц находится без водоснабжения, поэтому будем делать, чтобы где-то до 13 часов все это локализовать и подать воду в больницу. Также отключены, к сожалению, несколько частных домов. Также будем работать, чтобы подать туда воду", — сообщил Терехов.

Последствия обстрелов области

Также за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.

Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж и неэксплуатированное здание, произошли пожары.

В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 3 многоквартирных и 1 частный дом, 5 хозяйственных построек, 4 автомобиля, 2 гаража.

В селах Симиновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

В с. Перовское Богодуховского района в результате минометных обстрелов получил осколочное ранение мужчина 65 лет.

Напомним, что Россия нанесла шесть ракетных ударов по Харькову сегодня утром, 21 сентября . Есть повреждения и пострадавшие.

Также мы писали о том, что утром 21 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 43 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось уничтожить 36 из них.