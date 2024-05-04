Рятувальники гасять три пожежі в Харкові після масованої атаки
У Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії у суботу, 4 травня. У місті сталися три пожежі за різними адресами.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Пожежі в Харкові після атаки РФ
Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.
"Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждало чотири людини, з них одна дитина.
Нагадаємо, вночі 4 травня у Харкові лунали потужні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що місто перебувало під ворожим ударом.
Також гучно було у Павлограді на Дніпропетровщині. Місцеві зазначали, що у деяких районах зникло світло.
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