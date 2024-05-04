Спасатели тушат три пожара в Харькове после массированной атаки
В Харькове продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России в субботу, 4 мая. В городе произошли три пожара по разным адресам.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Пожар в Харькове после атаки РФ
Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.
"Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадали четыре человека, из них один ребенок.
Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.
Также было громко в Павлограде на Днепропетровщине. Местные отмечали, что в некоторых районах исчез свет.
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