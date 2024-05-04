Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Спасатели тушат три пожара в Харькове после массированной атаки arrow

Спасатели тушат три пожара в Харькове после массированной атаки

4 мая 2024 08:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасатели тушат три пожара в Харькове после массированной атаки
Спасатели ликвидируют пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России в субботу, 4 мая. В городе произошли три пожара по разным адресам.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Пожар в Харькове после атаки РФ

Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.

Атака беспилотников РФ на Харьков – детали от ГСЧС.
Спасатель ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС
Атака беспилотников РФ на Харьков – детали от ГСЧС.
Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

"Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов", — говорится в сообщении.

Атака беспилотников РФ на Харьков – детали от ГСЧС.
Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
Атака беспилотников РФ на Харьков – детали от ГСЧС.
Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Атака беспилотников РФ на Харьков – детали от ГСЧС.
Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.

Также было громко в Павлограде на Днепропетровщине. Местные отмечали, что в некоторых районах исчез свет.

война
Харьков
пожар
ГСЧС
беспилотники
обстрелы
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

20:39 Украинцы могут уйти с польского рынка труда — кто их может заменить