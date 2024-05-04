Спасатели тушат три пожара в Харькове после массированной атаки

Спасатели ликвидируют пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

В Харькове продолжается ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России в субботу, 4 мая. В городе произошли три пожара по разным адресам.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около трех тысяч квадратных метров.

Спасатель ликвидирует последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

"Сейчас идет ликвидация последствий вражеских ударов", — говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, пострадали четыре человека, из них один ребенок.

Спасатели тушат пожар в Харькове. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, ночью 4 мая в Харькове раздавались мощные взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что город находился под вражеским ударом.

Также было громко в Павлограде на Днепропетровщине. Местные отмечали, что в некоторых районах исчез свет.