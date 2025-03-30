Прогноз погоди у Харкові на завтра 31 березня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 31 березня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади у вигляді дощу.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 31 березня

Синоптики зазначають, що хмарна погода з дощем втримається протягом всієї доби. Вітер прогнозують східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі:

по області вночі +5...+10 °С, вдень +8...+13 °С;

у Харкові вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині завтра місцями очікується дощ. Однак температура повітря підвищиться до +13 °С.

А в Одесі завтра буде туман та +15 °С. Опадів у місті та області не прогнозують.