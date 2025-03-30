Прогноз погоди у Харкові на завтра 31 березня

Різка зміни погоди — чого очікувати у Харкові завтра
Погода у Харкові та області завтра, 31 березня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади у вигляді дощу.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 31 березня
Синоптики зазначають, що хмарна погода з дощем втримається протягом всієї доби. Вітер прогнозують східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- по області вночі +5...+10 °С, вдень +8...+13 °С;
- у Харкові вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.
Нагадаємо, на Львівщині завтра місцями очікується дощ. Однак температура повітря підвищиться до +13 °С.
А в Одесі завтра буде туман та +15 °С. Опадів у місті та області не прогнозують.
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