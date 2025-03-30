Прогноз погоды в Харькове на завтра 31 марта

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 31 марта, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 31 марта

Синоптики отмечают, что облачная погода с дождем удержится в течение всех суток. Ветер прогнозируют восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта. Фото: Meteopost

Температура воздуха ночью:

по области ночью +5...+10 °С, днем +8...+13 °С;

в Харькове ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, на Львовщине завтра местами ожидается дождь. Однако температура воздуха повысится до +13 °С.

А в Одессе завтра будет туман и +15 °С. Осадков в городе и области не прогнозируют.