Прогноз погоды в Харькове на завтра 31 марта

Резкие изменения погоды — чего ожидать в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 31 марта, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 31 марта
Синоптики отмечают, что облачная погода с дождем удержится в течение всех суток. Ветер прогнозируют восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью:
- по области ночью +5...+10 °С, днем +8...+13 °С;
- в Харькове ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
Напомним, на Львовщине завтра местами ожидается дождь. Однако температура воздуха повысится до +13 °С.
А в Одессе завтра будет туман и +15 °С. Осадков в городе и области не прогнозируют.
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