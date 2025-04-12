Прогноз погоди у Харкові на завтра 13 квітня

Різке підвищення температури — прогноз погоди у Харкові на завтра
Погода у Харкові та області завтра, 13 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря підвищиться до +16 ºС, однак вночі ще будуть заморозки.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 13 квітня
Істотних опадів протягом доби не прогнозується. Вночі та зранку буде слабкий туман.
Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +1...+6 ºС, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0...-3 ºС, вдень +11...+16 ºС;
- у Харкові вночі +1...+3, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 ºС, вдень +13...+15 ºС.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні температура повітря підвищиться до +10...+15 °C.
А на Великдень, 20 квітня, синоптики прогнозують потепління. Попередньо, буде +14...+20 °C.
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