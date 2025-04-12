Прогноз погоды в Харькове на завтра 13 апреля

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 13 апреля, ожидается с переменной облачностью. Днем температура воздуха повысится до +16 ºС, однако ночью еще будут заморозки.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 13 апреля

Существенных осадков в течение суток не прогнозируется. Ночью и утром будет слабый туман.

Ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +1...+6 ºС, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 ºС, днем +11...+16 ºС;

в Харькове ночью +1...+3, на поверхности почвы заморозки 0...-3 ºС, днем +13...+15 ºС.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине температура воздуха повысится до +10...+15 °C.

А на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют потепление. Предварительно, будет +14...+20 °C.