Прогноз погоды в Харькове на завтра 13 апреля

Резкое потепление — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 13 апреля, ожидается с переменной облачностью. Днем температура воздуха повысится до +16 ºС, однако ночью еще будут заморозки.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 13 апреля
Существенных осадков в течение суток не прогнозируется. Ночью и утром будет слабый туман.
Ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +1...+6 ºС, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 ºС, днем +11...+16 ºС;
- в Харькове ночью +1...+3, на поверхности почвы заморозки 0...-3 ºС, днем +13...+15 ºС.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине температура воздуха повысится до +10...+15 °C.
А на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют потепление. Предварительно, будет +14...+20 °C.
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