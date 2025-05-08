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Різке погіршення погоди — чого очікувати завтра в Харкові

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Дата публікації: 8 травня 2025 16:19
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра, 9 травня
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 9 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі та грози.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 9 травня

Вночі опадів не передбачається, однак у другій половині дня будуть дощі, а місцями — грози. 

Погода в Україні 9 травня
Погода в Україні 9 травня. Фото: Meteopost

Вітер прогнозується північного напрямку, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 

Температура повітря:

  • по області вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С.
  • у Харкові вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра. Вона попередила про мокрий сніг.

А на вихідних, 9-10 травня, у більшості регіонах країни очікуються дощі. Однак температура повітря вдень буде комфортною.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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