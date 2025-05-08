Прогноз погоди в Харкові та області на завтра, 9 травня

Різке погіршення погоди — чого очікувати завтра в Харкові
Погода у Харкові та області завтра, 9 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі та грози.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 9 травня
Вночі опадів не передбачається, однак у другій половині дня будуть дощі, а місцями — грози.
Вітер прогнозується північного напрямку, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С.
- у Харкові вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра. Вона попередила про мокрий сніг.
А на вихідних, 9-10 травня, у більшості регіонах країни очікуються дощі. Однак температура повітря вдень буде комфортною.
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