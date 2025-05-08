Прогноз погоды в Харькове и области на завтра, 9 мая

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 9 мая, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 9 мая

Ночью осадков не предвидится, однако во второй половине дня будут дожди, а местами — грозы.

Погода в Украине 9 мая. Фото: Meteopost

Ветер прогнозируется северного направления, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +4...+9 °С, днем +14...+19 °С.

в Харькове ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине завтра. Она предупредила о мокром снеге.

А на выходных, 9-10 мая, в большинстве регионах страны ожидаются дожди. Однако температура воздуха днем будет комфортной.