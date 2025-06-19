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Головна Харків Різке погіршення погоди у Харкові — прогноз на завтра

Різке погіршення погоди у Харкові — прогноз на завтра

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Дата публікації: 19 червня 2025 22:34
Прогноз погоди у Харкові на завтра 20 червня
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Харкові та області 20 червня Небезпечні метеорологічні явища

​Погода в Харкові та області завтра, 20 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грозу та пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 20 червня

Протягом доби місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Крім того, можливі грози.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня
Погода в Україні 20 червня. Фото: Meteoprog

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по області вночі +10...+15 °С, вдень +16...+21 °С;
  • у Харкові вночі +12...+14 °С, вдень +17...+19 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

Погода в Харкові 20 червня
Небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 20 червня. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть опади. Крім того, очікуються пориви вітру.

А киян попередили про опади та сильний вітер 20 червня. Температура повітря в столиці підвищиться до +18 °С.

погода Харків негода Харківська область дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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