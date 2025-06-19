Прогноз погоди у Харкові на завтра 20 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

​Погода в Харкові та області завтра, 20 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грозу та пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 20 червня

Протягом доби місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Крім того, можливі грози.

Погода в Україні 20 червня. Фото: Meteoprog

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +10...+15 °С, вдень +16...+21 °С;

у Харкові вночі +12...+14 °С, вдень +17...+19 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

Небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 20 червня. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть опади. Крім того, очікуються пориви вітру.

А киян попередили про опади та сильний вітер 20 червня. Температура повітря в столиці підвищиться до +18 °С.