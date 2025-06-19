Прогноз погоди у Харкові на завтра 20 червня

Різке погіршення погоди у Харкові — прогноз на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 20 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грозу та пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 20 червня
Протягом доби місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Крім того, можливі грози.
Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +10...+15 °С, вдень +16...+21 °С;
- у Харкові вночі +12...+14 °С, вдень +17...+19 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть опади. Крім того, очікуються пориви вітру.
А киян попередили про опади та сильний вітер 20 червня. Температура повітря в столиці підвищиться до +18 °С.
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