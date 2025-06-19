Прогноз погоды в Харькове на завтра 20 июня

Резкое ухудшение погоды в Харькове — прогноз на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 20 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, грозу и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 20 июня
В течение суток местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Кроме того, возможны грозы.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С;
- в Харькове ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будут осадки. Кроме того, ожидаются порывы ветра.
А киевлян предупредили об осадках и сильном ветре 20 июня. Температура воздуха в столице повысится до +18 °С.
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