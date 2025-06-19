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Главная Харьков Резкое ухудшение погоды в Харькове — прогноз на завтра

Резкое ухудшение погоды в Харькове — прогноз на завтра

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Дата публикации 19 июня 2025 22:34
Прогноз погоды в Харькове на завтра 20 июня
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода в Харькове и области 20 июня Опасные метеорологические явления

Погода в Харькове и области завтра, 20 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, грозу и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 20 июня

В течение суток местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Кроме того, возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня
Погода в Украине 20 июня. Фото: Meteoprog

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С;
  • в Харькове ночью +12...+14 °С, днем +17...+19 °С.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Погода в Харкові 20 червня
Опасные метеорологические явления в Харькове и области 20 июня. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где завтра будут осадки. Кроме того, ожидаются порывы ветра.

А киевлян предупредили об осадках и сильном ветре 20 июня. Температура воздуха в столице повысится до +18 °С.

погода Харьков непогода Харьковская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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