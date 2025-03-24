Прогноз погоди у Харкові на завтра, 25 березня

Різке погіршення погоди — у Харкові завтра очікується негода
Погода у Харкові та області завтра, 25 березня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру до 20 метрів за секунду.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 25 березня
Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, а вдень — помірний. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С;
- у Харкові вночі +4...+6 °С, вдень +9...+11 °С.
Нагадаємо, 24 березня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Сонце було не дуже активним протягом останніх 24 годин.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні найвищі температурні показники очікуються в південних областях.
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