Прогноз погоди у Харкові на завтра, 25 березня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 25 березня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 25 березня

Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, а вдень — помірний. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С;

у Харкові вночі +4...+6 °С, вдень +9...+11 °С.

Нагадаємо, 24 березня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Сонце було не дуже активним протягом останніх 24 годин.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні найвищі температурні показники очікуються в південних областях.