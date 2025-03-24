Прогноз погоды в Харькове на завтра, 25 марта

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 25 марта, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о дожде и порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 25 марта

Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, а днем — умеренный. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С;

в Харькове ночью +4...+6 °С, днем +9...+11 °С.

Напомним, 24 марта на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Солнце было не очень активным в течение последних 24 часов.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в южных областях.