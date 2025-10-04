Відео
Головна Харків Різкі зміни погоди в Харкові — прогноз на завтра

Різкі зміни погоди в Харкові — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:16
Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня
Жінка йде містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 жовтня, у Харкові та Харківській області очікується доволі прохолодна погода. Крім того, місцями пройде незначний дощ.

Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.

Читайте також:

Погода у Харкові на 5 жовтня

У неділю, 5 жовтня, у Харкові та Харківській області буде хмарно з проясненнями.

Завтра на Харківщині вночі прогнозується місцями невеликий дощ — вдень також дощитиме. Вітер південний, у межах 7-12 м/с.

У неділю в Харківській області температура повітря вночі +9...+14 °С. Вдень буде дещо тепліше — +14...+19 °С.

У Харкові, 5 жовтня, вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер буде південний, у межах 7-12 м/с. 

Завтра у Харкові температура повітря вночі — +11...+13 °С, вдень — +15...+17 °С.

Погода у Харкові
Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, якою буде погода по всій території України у суботу, 4 жовтня.

Раніше ми інформували, якою буде погода в Україні протягом жовтня 2025 року.

погода Харків осінь дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
