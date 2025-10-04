Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня

Різкі зміни погоди в Харкові — прогноз на завтра
У неділю, 5 жовтня, у Харкові та Харківській області очікується доволі прохолодна погода. Крім того, місцями пройде незначний дощ.
Про це інформує пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові на 5 жовтня
У неділю, 5 жовтня, у Харкові та Харківській області буде хмарно з проясненнями.
Завтра на Харківщині вночі прогнозується місцями невеликий дощ — вдень також дощитиме. Вітер південний, у межах 7-12 м/с.
У неділю в Харківській області температура повітря вночі +9...+14 °С. Вдень буде дещо тепліше — +14...+19 °С.
У Харкові, 5 жовтня, вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер буде південний, у межах 7-12 м/с.
Завтра у Харкові температура повітря вночі — +11...+13 °С, вдень — +15...+17 °С.
