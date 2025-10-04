Видео
Главная Харьков Резкие изменения погоды в Харькове — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:16
Прогноз погоды в Харькове на 5 октября
Женщина идет по городу во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 октября, в Харькове и Харьковской области ожидается довольно прохладная погода. Кроме того, местами пройдет незначительный дождь.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии в Telegram.

Читайте также:

Погода в Харькове на 5 октября

В воскресенье, 5 октября, в Харькове и Харьковской области будет облачно с прояснениями.

Завтра в Харьковской области ночью прогнозируется местами небольшой дождь — днем также будет дождливо. Ветер южный, в пределах 7-12 м/с.

В воскресенье в Харьковской области температура воздуха ночью +9...+14 °С. Днем будет несколько теплее — +14...+19 °С.

В Харькове, 5 октября, ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер будет южный, в пределах 7-12 м/с.

Завтра в Харькове температура воздуха ночью — +11...+13 °С, днем — +15...+17 °С.

Погода у Харкові
Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Напомним, что синоптики спрогнозировали, какой будет погода по всей территории Украины в субботу, 4 октября.

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

погода Харьков осень дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
