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Родинам, які постраждали від удару по кафе на Харківщині, виплатити 1,4 млн грн, — Синєгубов

11 листопада 2023 13:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Родинам, які постраждали від удару по кафе на Харківщині, виплатити 1,4 млн грн, — Синєгубов
Наслідки російського обстрілу села Гроза на Харківщині. Фото: Facebook Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У жовтні цього року в селі Гроза, що на Харківщині, стався теракт. Окупант завдав удару по кафе, де перебувало багато цивільних та військових. Усі родини, які постраждали внаслідок обстрілу, отримали матеріальну допомогу від держави та підтримку гуманітарних організацій.

Про це повідомляє Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Виплати для сімей, які постраждали від російського обстрілу

За інформацією Синєгубова, усі родини отримали грошову допомогу. З обласного бюджету було виділено 1,4 млн грн для громадян, які постраждали внаслідок атаки.

"Наразі усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищної військової адміністрації на загальну суму понад 566 тис. грн", — написав Синєгубов. 

Голова Харківської ОДА фонд БФ "Актед" за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму понад 1,6 млн грн. Благодійна організація допомогла 7 родинам з дітьми. Крім того, організація UNICEF виплатила компенсації трьом постраждалим сім’ям з дітьми. БО "Український Благодійний Альянс" надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок обстрілу.

За даними Синєгубова, у лікарнях Харківщини ще залишається двоє поранених із п'яти, одна із жінок "готується для подальшого лікування в Данії". Щодо ситуації з дітьми, то для більшості з них уже оформлене опікунство, а інші залишилися з найближчими родичами.

Повідомлення про виплати для постраждалих
Повідомлення про виплати для постраждалих. Фото: скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, в кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

У рамках примусової евакуації з Куп’янського району в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей. Наразі якомога далі від зони бойових дій було вивезено 236 дітлахів.

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