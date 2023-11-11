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Семьям, пострадавшим от удара по кафе на Харьковщине, выплатили 1,4 млн грн, — Синегубов

11 ноября 2023 13:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Семьям, пострадавшим от удара по кафе на Харьковщине, выплатили 1,4 млн грн, — Синегубов
Последствия российских обстрелов села Гроза на Харьковщине. Фото: Facebook Олег Синегубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В октябре этого года в селе Гроза Харьковской области произошел теракт. Оккупанты нанесли удар по кафе, где находилось много гражданских и военных. Все семьи, пострадавшие в результате обстрела, получили материальную помощь от государства и поддержку гуманитарных организаций.

Об этом сообщает Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Выплаты для семей, пострадавших от российского обстрела

По информации Синегубова, все семьи получили пособие. Из областного бюджета было выделено 1,4 млн грн для граждан, пострадавших в результате атаки.

"В настоящее время всем 38 семьям погибших выплачена помощь от Шевченковской сельской военной администрации на общую сумму более 566 тыс. грн", — написал Синегубов.

Глава Харьковской ОГА фонд БФ "Актед" при поддержке ООН предоставил финансовую помощь всем пострадавшим семьям на общую сумму более 1,6 млн грн. Благотворительная организация помогла семи семьям с детьми. Кроме того, организация UNICEF выплатила компенсации трем пострадавшим семьям с детьми. БУ "Украинский Благотворительный Альянс" оказала помощь 14 детям, потерявшим родителей в результате обстрела.

По данным Синегубова, в больницах Харьковщины еще остаются двое раненых из пяти, одна из женщин "готовится для дальнейшего лечения в Дании". Что касается ситуации с детьми, то для большинства из них уже оформлено опекунство, а остальные остались с ближайшими родственниками.

Уведомление о выплатах для пострадавших
Уведомление о выплатах для пострадавших. Фото: скриншот поста Олега Синегубова

Напомним, в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

В рамках принудительной эвакуации из Купянского района в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей. Как можно дальше от зоны боевых действий было вывезено 236 детей.

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