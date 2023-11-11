Семьям, пострадавшим от удара по кафе на Харьковщине, выплатили 1,4 млн грн, — Синегубов
В октябре этого года в селе Гроза Харьковской области произошел теракт. Оккупанты нанесли удар по кафе, где находилось много гражданских и военных. Все семьи, пострадавшие в результате обстрела, получили материальную помощь от государства и поддержку гуманитарных организаций.
Об этом сообщает Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Выплаты для семей, пострадавших от российского обстрела
По информации Синегубова, все семьи получили пособие. Из областного бюджета было выделено 1,4 млн грн для граждан, пострадавших в результате атаки.
"В настоящее время всем 38 семьям погибших выплачена помощь от Шевченковской сельской военной администрации на общую сумму более 566 тыс. грн", — написал Синегубов.
Глава Харьковской ОГА фонд БФ "Актед" при поддержке ООН предоставил финансовую помощь всем пострадавшим семьям на общую сумму более 1,6 млн грн. Благотворительная организация помогла семи семьям с детьми. Кроме того, организация UNICEF выплатила компенсации трем пострадавшим семьям с детьми. БУ "Украинский Благотворительный Альянс" оказала помощь 14 детям, потерявшим родителей в результате обстрела.
По данным Синегубова, в больницах Харьковщины еще остаются двое раненых из пяти, одна из женщин "готовится для дальнейшего лечения в Дании". Что касается ситуации с детьми, то для большинства из них уже оформлено опекунство, а остальные остались с ближайшими родственниками.
Напомним, в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.
В рамках принудительной эвакуации из Купянского района в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей. Как можно дальше от зоны боевых действий было вывезено 236 детей.
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