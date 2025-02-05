Обстріл Харкова 5 лютого — у двох районах міста є влучання

Росія атакувала два райони Харкова безпілотниками — є поранений
У ніч проти середи, 5 лютого, російська армія вдарила по двох районах Харкова безпілотниками типу "Герань-2". Є руйнування та постраждалий.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Атака на Харків
За словами Синєгубова, вночі росіяни вдарили по Салтівскому та Основʼянському районах Харкова.
"О 02:36 внаслідок влучання БпЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі — пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти.
"У неї гостра реакція на стрес", — наголосив Синєгубов.
Очільник області підкреслив, що у той самий час було через влучання іншого дрона було частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі.
"Також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих", — підсумував голова ОВА.
Нагадаємо, Росія атакувала Харків вночі 5 лютого, було зафіксовано приліт у центральному районі міста. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог влучив в адміністративну будівлю і, крім того, внаслідок атаки постраждали АЗС та інший будинок.
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