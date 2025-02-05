Обстрел Харькова 5 февраля — в двух районах города есть попадания

Ликвидация последствий российского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на среду, 5 февраля, российская армия ударила по двум районам Харькова беспилотниками типа "Герань-2". Есть разрушения и пострадавший.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, ночью россияне ударили по Салтовскому и Основянскому районам Харькова.

"В 02:36 в результате попадания БпЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания — памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20", — говорится в сообщении.

Председатель ОГА отметил, что пострадал один человек, который проживал в многоэтажке напротив.

"У него острая реакция на стресс", — подчеркнул Синегубов.

Глава области подчеркнул, что в то же время из-за попадания другого дрона была частично разрушена и горела крыша нежилого здания.

"Также повреждено остекление окон 7-ми корпусов учебного заведения. Без пострадавших", — подытожил глава ОВА.

Сообщение Синенубова в Telegram

Напомним, Россия атаковала Харьков ночью 5 февраля, был зафиксирован прилет в центральном районе города. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг попал в административное здание и, кроме того, в результате атаки пострадали АЗС и другой дом.