Росія атакувала два райони Харкова: били по цивільним

Зруйнований будинок. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія вранці 5 серпня завдала ударів по Харкову. Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, яким знадобилася допомога медиків. Наслідки атаки наразі уточнюють.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Удар по підприємству

Близько 10:00 у Харкові пролунали вибухи, після атаки російських "Бандеролей". За даними міського голови Ігоря Терехова, у Новобаварському районі російський боєприпас влучив у цивільне підприємство. Після атаки п'ятеро людей потребували допомоги медиків. Інформація про характер їхніх травм наразі уточнюється.

Пошкоджені будинки

Ще щонайменше троє людей потребували допомоги у Холодногірському районі. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед них була жінка з гострою реакцією на стрес.

За словами Терехова, у цьому районі "Бандероль" влучила на території приватного домоволодіння. Внаслідок удару пошкоджені 15 будинків навколо та кілька автомобілів. Обстеження місця влучання триває.

Що відомо про "Бандероль"

"Бандероль" — російський гібрид малогабаритної крилатої ракети та баражуючого боєприпасу з турбореактивним двигуном. За наявними даними, довжина такого апарата становить близько 5 метрів, а розмах крил — близько 2,2 метра. Діаметр корпусу сягає приблизно 30 сантиметрів.

Максимальна швидкість "Бандеролі" оцінюється у 620–650 км/год, а крейсерська — у 520–560 км/год. Заявлена дальність польоту становить близько 500 кілометрів.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська за добу атакували 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще семеро людей постраждали. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, магазини, підприємства та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.