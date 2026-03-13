Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія атакувала житлову забудову Балаклії

Росія атакувала житлову забудову Балаклії

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 01:58
Обстріл Балаклії 13 березня - дрони влучили по території житлової забудови
Наслідки удару РФ. Ілюстративне фото: Харківська ОВА

Росіяни в ніч проти 13 березня атакували дронами місто Балаклія на Харківщині. Наразі зафіксовано влучання по території житлової забудови.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у соцмережах розповів начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Балаклії в ніч проти 13 березня

"Ворог атакує місто Балаклію Зафіксовано декілька влучань ворожих БпЛА по території житлової забудови. Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події", — йдеться у повідомленні.

Карабанов додав, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Також він закликав жителів зберігати спокій, перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 березня росіяни атакували Корюківський район Чернігівської області. Внаслідок удару загорівся житловий будинок та загинула дівчина.

Також ми інформували, що росіяни 12 березня обстріляли цивільну інфраструктуру. Під удар дронів потрапили об'єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях.

вибух обстріли Балаклія дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації