Обстріл Балаклії 13 березня - дрони влучили по території житлової забудови

Росіяни в ніч проти 13 березня атакували дронами місто Балаклія на Харківщині. Наразі зафіксовано влучання по території житлової забудови.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у соцмережах розповів начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Перші наслідки обстрілу Балаклії в ніч проти 13 березня

"Ворог атакує місто Балаклію Зафіксовано декілька влучань ворожих БпЛА по території житлової забудови. Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях події", — йдеться у повідомленні.

Карабанов додав, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Також він закликав жителів зберігати спокій, перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 березня росіяни атакували Корюківський район Чернігівської області. Внаслідок удару загорівся житловий будинок та загинула дівчина.

Також ми інформували, що росіяни 12 березня обстріляли цивільну інфраструктуру. Під удар дронів потрапили об'єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях.