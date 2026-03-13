Обстрел Балаклеи 13 марта - дроны попали по территории жилой застройки

Последствия удара РФ. Иллюстративное фото: Харьковская ОГА

Россияне в ночь на 13 марта атаковали дронами город Балаклея на Харьковщине. Сейчас зафиксировано попадание по территории жилой застройки.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в соцсетях рассказал начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов.

Первые последствия обстрела Балаклеи в ночь на 13 марта

"Враг атакует город Балаклею Зафиксировано несколько попаданий вражеских БпЛА по территории жилой застройки. Все соответствующие службы оперативно работают на местах происшествия", - говорится в сообщении.

Карабанов добавил, что информация о последствиях атаки уточняется. Также он призвал жителей сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на 12 марта россияне атаковали Корюковский район Черниговской области. В результате удара загорелся жилой дом и погибла девушка.

Также мы информировали, что россияне 12 марта обстреляли гражданскую инфраструктуру. Под удар дронов попали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях.