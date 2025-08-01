РФ завдала удару по Харкову — що відомо

Росія дроном атакувала Харків — що відомо
У п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські війська безпілотниками атакували Харків. Внаслідок влучання дрона поблизу багатоповерхівки постраждали люди.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
РФ завдала удару по Харкову — які наслідки
Сьогодні ввечері, 1 серпня, російські загарбники атакували Харків.
За даними мера міста, ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. На жаль, є постраждалі.
За інформацією Терехова, станом на 21:04 відомо про двох постраждалих.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки РФ на Харків постраждали 25-річна та 35-річна жінки в Київському районі міста.
Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.
О 21:08 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки наслідків масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня.
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