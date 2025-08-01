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Головна Харків Росія дроном атакувала Харків — що відомо

Росія дроном атакувала Харків — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 20:52
РФ завдала удару по Харкову — що відомо
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські війська безпілотниками атакували Харків. Внаслідок влучання дрона поблизу багатоповерхівки постраждали люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Сьогодні ввечері, 1 серпня, російські загарбники атакували Харків.

За даними мера міста, ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. На жаль, є постраждалі.

За інформацією Терехова, станом на 21:04 відомо про двох постраждалих.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки РФ на Харків постраждали 25-річна та 35-річна жінки в Київському районі міста.

Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.

О 21:08 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

Атака на Харків
Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки наслідків масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня.

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли подробиці пошуково-рятувальних робіт після удару РФ по Києву.

Харків обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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