РФ завдала удару по Харкову — що відомо

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю ввечері, 1 серпня, російські війська безпілотниками атакували Харків. Внаслідок влучання дрона поблизу багатоповерхівки постраждали люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Сьогодні ввечері, 1 серпня, російські загарбники атакували Харків.

За даними мера міста, ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова. На жаль, є постраждалі.

За інформацією Терехова, станом на 21:04 відомо про двох постраждалих.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки РФ на Харків постраждали 25-річна та 35-річна жінки в Київському районі міста.

Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога.

О 21:08 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки наслідків масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня.

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