РФ нанесла удар по Харькову — что известно

Спасатель ликвидирует последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу вечером, 1 августа, российские войска беспилотниками атаковали Харьков. В результате попадания дрона вблизи многоэтажки пострадали люди.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Сегодня вечером, 1 августа, российские захватчики атаковали Харьков.

По данным мэра города, вражеский БпЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. К сожалению, есть пострадавшие.

По информации Терехова, по состоянию на 21:04 известно о двух пострадавших.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки РФ на Харьков пострадали 25-летняя и 35-летняя женщины в Киевском районе города.

Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В 21:08 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 4 человек.

Скриншот сообщений Терехова/Telegram

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги последствий массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали подробности поисково-спасательных работ после удара РФ по Киеву.