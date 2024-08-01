Окупанти вдарили по Харківщині — є загиблі та поранені

Наслідки удару РФ по Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія упродовж останньої доби обстріляла сім населених пунктів Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загарбників є загиблі та пораненні, серед них 10-річний хлопець.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 1 серпня, в Telegram.

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Синєгубов розповів, що 1 серпня о 05:13 окупанти атакували село Новоосинове у Куп'янському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Також загинув чоловік.

Напередодні, о 00:15 під ворожим вогнем був Ізюм. Загарбники вдарили по місту ракетою "Іскандер-М". Постраждала 58-річна жінка.

Окрім того, армія РФ атакувала регіон 31 липня. Під вогнем опинились п'ять населених пунктів.

"16:54 Куп'янський район, Великобурлуцька ТГ, село Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Кількома хвилинами раніше, о 16:39, росіяни обстріляли село Підсереднє Куп'янського району. Там окупанти пошкодили приватний будинок.

Синєгубов додав, що о 12:04 окупанти атакували смт Великий Бурлук, де горіла трава на площі 1.5 га. Об 11:00 село Горяне. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено покрівлі та скління вікон шести приватних будинків. Загинула 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець.

А о 10:20 повторного удару знову зазнав Великий Бурлук. Там горів приватний будинок.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, окупанти з вечора 31 липня до ранку 1 серпня атакували Дніпропетровську область різним типом озброєння. Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж, також зруйновані будинки та три підприємства.

Крім того, армія РФ упродовж минулої доби атакувала близько 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще десять отримали поранення.

Також ми писали, що цієї ночі, 1 серпня, загарбники випустили на Київську область "шахеди". В регіоні працювала протиповітряна оборона, усі ворожі дрони вдалося збити, але внаслідок падіння уламків є поранені.