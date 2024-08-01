Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибшие и раненые

Последствия удара РФ по Харьковщине Фото: t.me/synegubov

Российская оккупационная армия за последние сутки обстреляла семь населенных пунктов Харьковской области из разного типа вооружения. В результате атаки захватчиков есть погибшие и раненые, среди них 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 1 августа, в Telegram.

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Синегубов рассказал, что 1 августа в 05:13 оккупанты атаковали село Новоосиново в Купянском районе. В результате обстрела повреждены гараж, автомобиль, два частных дома. Также погиб мужчина.

Накануне в 00:15 под вражеским огнем был Изюм. Захватчики ударили по городу ракетой "Искандер-М". Пострадала 58-летняя женщина.

Кроме того, армия РФ атаковала регион 31 июля. Под огнем оказались пять населенных пунктов.

"16:54 Купянский район, Великобурлукская ТГ, село Шевченково. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Пострадал 55-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Несколькими минутами ранее, в 16:39, россияне обстреляли село Подсреднее Купянского района. Там оккупанты повредили частный дом.

Синегубов добавил, что в 12:04 оккупанты атаковали пгт Великий Бурлук, где горела трава на площади 1.5 га. В 11:00 село Горяное. В результате обстрела КАБ повреждены кровли и остекление окон шести частных домов. Погибла 38-летняя женщина. Пострадал 10-летний парень.

А в 10:20 повторному удару снова подвергся Великий Бурлук. Там горел частный дом.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, оккупанты с вечера 31 июля до утра 1 августа атаковали Днепропетровскую область разным типом вооружения. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, также разрушены дома и три предприятия.

Кроме того, армия РФ за прошедшие сутки атаковала около 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще десять получили ранения.

Также мы писали, что этой ночью, 1 августа, захватчики выпустили на Киевскую область "шахеды". В регионе работала противовоздушная оборона, все вражеские дроны удалось сбить, но в результате падения обломков есть раненые.