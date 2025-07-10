СБУ затримала агента ФСБ який планував знеструмити Харків

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

У Харкові працівники військової контррозвідки Служби безпеки України затримали диверсанта, який погодився на замовлення Росії підірвати ключові електростанції, які заживлювали усе місто. На співпрацю з РФ погодився місцевий дитячий аніматор.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Росіяни вийшли на нього через знайому підозрюваного, яка проживає в РФ. Чоловіка дистанційно завербували і дали задачу підірвати важливий енергооб'єкт, який заживлює один з районів міста.

Зокрема, працівник ФСБ дав йому інструкцію, як самотужки виготовити бомбу вдома. В СБУ зазначили, що затримали колаборанта, коли той саме займався збором вибухівки прямо у власній квартирі.

Додатково вдалося з'ясувати, що чоловік фіксував та передавав дані про локацію Сил оборони, коли вирушав на роботу — саме з цього і розпочалася співпраця колаборанта з ФСБ. Надалі російські куратори хотіли дати завдання підірвати й інші енергооб'єкти в Харкові.

"При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — повідомили в СБУ.

Наразі підозрюваний у злочині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 10 липня, сталася стрілянина — з'ясувалося, що невідома особа вбила співробітника СБУ.

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