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Головна Харків Росія планувала паралізувати енергосистему Харкова — СБУ

Росія планувала паралізувати енергосистему Харкова — СБУ

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:52
СБУ затримала агента ФСБ який планував знеструмити Харків
Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

У Харкові працівники військової контррозвідки Служби безпеки України затримали диверсанта, який погодився на замовлення Росії підірвати ключові електростанції, які заживлювали усе місто. На співпрацю з РФ погодився місцевий дитячий аніматор. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ

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Росіяни вийшли на нього через знайому підозрюваного, яка проживає в РФ. Чоловіка дистанційно завербували і дали задачу підірвати важливий енергооб'єкт, який заживлює один з районів міста. 

Зокрема, працівник ФСБ дав йому інструкцію, як самотужки виготовити бомбу вдома. В СБУ зазначили, що затримали колаборанта, коли той саме займався збором вибухівки прямо у власній квартирі. 

Додатково вдалося з'ясувати, що чоловік фіксував та передавав дані про локацію Сил оборони, коли вирушав на роботу — саме з цього і розпочалася співпраця колаборанта з ФСБ. Надалі російські куратори хотіли дати завдання підірвати й інші енергооб'єкти в Харкові. 

"При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — повідомили в СБУ. 

Наразі підозрюваний у злочині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 10 липня, сталася стрілянина — з'ясувалося, що невідома особа вбила співробітника СБУ

У Києві нещодавно затримали двох шпигунів з Китаю, які намагалися розвідати та передати технології української ракети "Нептун". 

СБУ Харків електроенергія ФСБ диверсія Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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