СБУ задержала агента ФСБ который планировал обесточить Харьков

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

В Харькове работники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали диверсанта, который согласился по заказу России взорвать ключевые электростанции, которые питали весь город. На сотрудничество с РФ согласился местный детский аниматор.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Россияне вышли на него через знакомую подозреваемого, которая проживает в РФ. Мужчину дистанционно завербовали и дали задачу взорвать важный энергообъект, который питает один из районов города.

В частности, работник ФСБ дал ему инструкцию, как самостоятельно изготовить бомбу дома. В СБУ отметили, что задержали коллаборациониста, когда тот как раз занимался сбором взрывчатки прямо в собственной квартире.

Дополнительно удалось выяснить, что мужчина фиксировал и передавал данные о локации Сил обороны, когда отправлялся на работу — именно с этого и началось сотрудничество коллаборациониста с ФСБ. В дальнейшем российские кураторы хотели дать задание взорвать и другие энергообъекты в Харькове.

"При обысках в доме и автомобиле задержанного изъяты составляющие к СВП, прокремлевская символика, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", — сообщили в СБУ.

Сейчас подозреваемый в преступлении находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве сегодня, 10 июля, произошла стрельба - выяснилось, что неизвестный убил сотрудника СБУ.

В Киеве недавно задержали двух шпионов из Китая, которые пытались разведать и передать технологии украинской ракеты "Нептун".