Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росія руйнує цивільну інфраструктуру на Харківщині — що атакували

Росія руйнує цивільну інфраструктуру на Харківщині — що атакували

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 09:45
Обстріли Харківщини за добу — де пошкоджена інфраструктура
Пожежник гасить вогонь. Фото: кадр з відео

Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися п'ять населених пунктів Харківської області. Обстріли здійснювалися із застосуванням різних видів озброєння, водночас інформації про загиблих або поранених серед цивільного населення немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про російські атаки на Харківщину

За наявними даними, російські війська активно використовували безпілотники. По території області було випущено п'ять ударних БпЛА типу "Молнія", а також ще один безпілотник, тип якого наразі уточнюється. Внаслідок атак зафіксовані руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в кількох районах.

У Харківському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт у селі Караван. У Богодухівському районі удари призвели до пошкодження інфраструктури в селах Клинова-Новоселівка та Скорики, а також приміщення підприємства в селищі Золочів. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень автозаправна станція в місті Чугуїв.

Паралельно тривала робота з евакуації цивільного населення. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей. Загалом від початку його функціонування в пункті вже зареєстровано 16805 осіб.

Нагадаємо, російські війська влаштували дронову атаку на Одесу. Відомо, що один із безпілотників влучив у багатоповерхівку

Також під масованим ударом російських військ опинилась Дніпропетровська область. Серію вибухів було чутно впродовж доби і в Запорізькій області.

пожежа Харківська область обстріли Харків війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації