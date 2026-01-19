Обстріли Харківщини за добу — де пошкоджена інфраструктура

Пожежник гасить вогонь. Фото: кадр з відео

Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися п'ять населених пунктів Харківської області. Обстріли здійснювалися із застосуванням різних видів озброєння, водночас інформації про загиблих або поранених серед цивільного населення немає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про російські атаки на Харківщину

За наявними даними, російські війська активно використовували безпілотники. По території області було випущено п'ять ударних БпЛА типу "Молнія", а також ще один безпілотник, тип якого наразі уточнюється. Внаслідок атак зафіксовані руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в кількох районах.

У Харківському районі пошкоджено інфраструктурний об'єкт у селі Караван. У Богодухівському районі удари призвели до пошкодження інфраструктури в селах Клинова-Новоселівка та Скорики, а також приміщення підприємства в селищі Золочів. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень автозаправна станція в місті Чугуїв.

Паралельно тривала робота з евакуації цивільного населення. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей. Загалом від початку його функціонування в пункті вже зареєстровано 16805 осіб.

Нагадаємо, російські війська влаштували дронову атаку на Одесу. Відомо, що один із безпілотників влучив у багатоповерхівку.

Також під масованим ударом російських військ опинилась Дніпропетровська область. Серію вибухів було чутно впродовж доби і в Запорізькій області.