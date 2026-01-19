Обстрелы Харьковщины за сутки — где повреждена инфраструктура

Пожарный тушит огонь. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки под российскими ударами оказались пять населенных пунктов Харьковской области. Обстрелы осуществлялись с применением различных видов вооружения, при этом информации о погибших или раненых среди гражданского населения нет.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно о российских атаках на Харьковскую область

По имеющимся данным, российские войска активно использовали беспилотники. По территории области было выпущено пять ударных БпЛА типа "Молния", а также еще один беспилотник, тип которого сейчас уточняется. В результате атак зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры в нескольких районах.

В Харьковском районе поврежден инфраструктурный объект в селе Караван. В Богодуховском районе удары привели к повреждению инфраструктуры в селах Клинова-Новоселовка и Скорики, а также помещения предприятия в поселке Золочев. В Чугуевском районе в результате обстрела получила повреждения автозаправочная станция в городе Чугуев.

Параллельно продолжалась работа по эвакуации гражданского населения. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 13 человек. Всего с начала его функционирования в пункте уже зарегистрировано 16805 человек.

