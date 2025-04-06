Окупанти скинули КАБ на Куп'янськ на Харківщині — фото наслідків

Багатоповерхівка після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, скинули авіаційну бомбу на місто Куп'янськ Харківської області. Ворожий КАБ влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Окупанти вдарили КАБом по Куп'янську. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок", — йдеться у повідомленні.

Багатоповерхівка, в яку влучив КАБ. Фото: Харківська ОВА

За словами Синєгубова, снаряд влучив у дев'ятий поверх: там сталося загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир. Вогонь вирував на площі 100 квадратних метрів.

Пошкоджений будинок після КАБу. Фото: Харківська ОВА

Пожежа в будинку після атаки. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок атаки частково пошкоджений даний будинок та вибито скло у вікнах в трьох багатоквартирних будинках. Відомо про двох постраждалих: 67-річного чоловіка та 78-річну жінку.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі Росія здійснила ракетний обстріл Києва, у трьох районах зафіксовані пожежі. Троє людей постраждали.

Також під ворожий вогонь потрапив Миколаїв. Там постраждали троє людей, одну з них ушпиталили.