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Росія вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Куп'янську — фото

6 квітня 2025 07:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Окупанти скинули КАБ на Куп'янськ на Харківщині — фото наслідків
Багатоповерхівка після атаки. Фото: Харківська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, скинули авіаційну бомбу на місто Куп'янськ Харківської області. Ворожий КАБ влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Атака на Куп'янськ 6 квітня

"Окупанти вдарили КАБом по Куп'янську. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок", — йдеться у повідомленні.

У Куп'янську постраждали двоє людей від атаки 6 квітня
Багатоповерхівка, в яку влучив КАБ. Фото: Харківська ОВА

За словами Синєгубова, снаряд влучив у дев'ятий поверх: там сталося загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир. Вогонь вирував на площі 100 квадратних метрів. 

Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Куп'янську 6 квітня
Пошкоджений будинок після КАБу. Фото: Харківська ОВА
Росія атакувала Куп'янськ КАБом: влучання у будинок
Пожежа в будинку після атаки. Фото: Харківська ОВА

Внаслідок атаки частково пошкоджений даний будинок та вибито скло у вікнах в трьох багатоквартирних будинках. Відомо про двох постраждалих: 67-річного чоловіка та 78-річну жінку.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі Росія здійснила ракетний обстріл Києва, у трьох районах зафіксовані пожежі. Троє людей постраждали.

Також під ворожий вогонь потрапив Миколаїв. Там постраждали троє людей, одну з них ушпиталили.

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