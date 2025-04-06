Окупанти скинули КАБ на Куп'янськ на Харківщині — фото наслідків

Росія вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Куп'янську — фото
Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, скинули авіаційну бомбу на місто Куп'янськ Харківської області. Ворожий КАБ влучив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Атака на Куп'янськ 6 квітня
"Окупанти вдарили КАБом по Куп'янську. Ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок", — йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, снаряд влучив у дев'ятий поверх: там сталося загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир. Вогонь вирував на площі 100 квадратних метрів.
Внаслідок атаки частково пошкоджений даний будинок та вибито скло у вікнах в трьох багатоквартирних будинках. Відомо про двох постраждалих: 67-річного чоловіка та 78-річну жінку.
Нагадаємо, вночі Росія здійснила ракетний обстріл Києва, у трьох районах зафіксовані пожежі. Троє людей постраждали.
Також під ворожий вогонь потрапив Миколаїв. Там постраждали троє людей, одну з них ушпиталили.
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