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Россия ударила авиабомбой по многоэтажке в Купянске — фото

6 апреля 2025 07:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Оккупанты сбросили КАБ на Купянск в Харьковской области - фото последствий
Многоэтажка после атаки после атаки. Фото: Харьковская ОГА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, сбросили авиационную бомбу на город Купянск Харьковской области. Вражеский КАБ попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты ударили КАБом по Купянску. Вражеский снаряд попал в многоэтажный дом", — говорится в сообщении.

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Многоэтажка, в которую попал КАБ. Фото: Харьковская ОГА

По словам Синегубова, снаряд попал в девятый этаж: там произошло возгорание балконов со второго по седьмой этаж и четырех квартир. Огонь бушевал на площади 100 квадратных метров.

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Поврежденный дом после КАБа. Фото: Харьковская ОГА
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Пожар в доме после атаки. Фото: Харьковская ОГА

В результате атаки частично поврежден данный дом и выбиты стекла в окнах в трех многоквартирных домах. Известно о двух пострадавших: 67-летнем мужчине и 78-летней женщине.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью Россия осуществила ракетный обстрел Киева, в трех районах зафиксированы пожары. Три человека пострадали.

Также под вражеский огонь попал Николаев. Там пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

Харьковская область Купянск война в Украине атака авиабомба КАБ
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