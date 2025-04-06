Оккупанты сбросили КАБ на Купянск в Харьковской области - фото последствий

Россия ударила авиабомбой по многоэтажке в Купянске — фото
Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, сбросили авиационную бомбу на город Купянск Харьковской области. Вражеский КАБ попал в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Атака на Купянск 6 апреля
"Оккупанты ударили КАБом по Купянску. Вражеский снаряд попал в многоэтажный дом", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, снаряд попал в девятый этаж: там произошло возгорание балконов со второго по седьмой этаж и четырех квартир. Огонь бушевал на площади 100 квадратных метров.
В результате атаки частично поврежден данный дом и выбиты стекла в окнах в трех многоквартирных домах. Известно о двух пострадавших: 67-летнем мужчине и 78-летней женщине.
Напомним, ночью Россия осуществила ракетный обстрел Киева, в трех районах зафиксированы пожары. Три человека пострадали.
Также под вражеский огонь попал Николаев. Там пострадали три человека, одного из них госпитализировали.
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